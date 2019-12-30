Ранее мужчина привлекался к ответственности за побои, оскорбление представителей власти и грабеж. У подозреваемого также была подписка о невыезде.

В Петербурге рецидивист 4 месяца совращал 13-летнюю дочь.

О происшествии стало известно 3 января. В полицию обратилась 42-летняя петербурженка. Она рассказала, как её 35-летний сожитель в период с июня по сентябрь 2019 года совершал насильственные действия в отношении её 13-летней дочери. В правоохранительных органах сразу возбудили уголовное дело по статье 135-ой УК РФ. Мужчина был пойман на двое суток.

По данным следствия, ранее мужчина имел подписку о невыезде и привлекался к ответственности.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что похолодание и сильный ветер ожидаются в Петербурге в воскресенье.

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