В Петербурге рецидивист 4 месяца совращал 13-летнюю дочь.
О происшествии стало известно 3 января. В полицию обратилась 42-летняя петербурженка. Она рассказала, как её 35-летний сожитель в период с июня по сентябрь 2019 года совершал насильственные действия в отношении её 13-летней дочери. В правоохранительных органах сразу возбудили уголовное дело по статье 135-ой УК РФ. Мужчина был пойман на двое суток.
По данным следствия, ранее мужчина имел подписку о невыезде и привлекался к ответственности.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что похолодание и сильный ветер ожидаются в Петербурге в воскресенье.
Фото: pixabay
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