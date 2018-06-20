Rammstein опубликовали мрачный тизер нового клипа

Полноценная премьера клипа состоится уже завтра, 28 марта.

Всего несколько часов назад немецкая группа Rammstein опубликовала коротенький тизер к своему новому клипу.

Тизер клипа на песню "Deutschland" опубликован на официальном канале YouTube группы Rammstein. Кадры тизера довольно мрачные: участники группы в арестантской одежде стоят на виселице с веревками на шее. Видео подписано XXVIII.III.MMXIX, что означает 28 марта 2019. То есть полноценная премьера клипа назначена на этот четверг.

Стоит отметить, что клип у Rammstein выходит после довольно продолжительного перерыва. Сейчас группа готовится к большому мировому турне. В России группа выступит в Москве 29 июля в "Лужниках".

Тизер клипа сейчас находится на 21 позиции вкладки "в тренде" на YouTube

Видео: Rammstein