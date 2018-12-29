Украинец Ракицкий рассказал, что он давно хотел играть за "Зенит"

За футболиста из Донецка "Зенит" заплатил 14 миллионов евро.

Недавно петербургский футбольный клуб "Зенит" купил себе нового украинского защитника Ярослава Ракицкого. На своей первой пресс-конференции в Удельном парке он рассказал, что его связывает с Петербургом.

Вся семья Ракицкого училась в Петербурге, также здесь живет и сам отец футболиста (он переехал в город на Неве 20 лет назад). Ракицкий с отцом не общается, даже не знает, кем он работает.

Новый игрок "Зенита" рассказал, что российский чемпионат выше украинского, поэтому он очень хотел перейти в петербургский футбольный клуб. Он пообещал играть достойно за команду и город, отдавая себя полностью.

Фото: ФК "Зенит"