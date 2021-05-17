Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана

Ни одна из ракет, взорвавшихся рядом со зданием диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших нет.

Город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу. Он велся с территории Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Иракские и американские чиновники не рассказали, откуда именно велся ракетный обстрел. Собеседник из Ирака рассказал, что целью операции было американское консульство в Эрбиле. Ни одна из ракет, взорвавшихся рядом со зданием диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Собеседник агентства заверил, что пострадавших нет.

Напомним, что телеканал "Курдистан-24" со ссылкой на силовиков сообщил, что выпущено 12 баллистических ракет. Здание, в котором располагался офис канала, получило повреждения. Правоохранительные органы начали расследование.

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Видео: Twitter/KmfMahdi2