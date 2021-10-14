Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Вывод аппаратов на орбиту займет 4 часа.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома "Восточный". Она несет на себе 36 британских спутников системы связи OneWeb. Через девять минут после запуска от ракеты должна отделиться третья ступень. На то, чтобы вывести космические аппараты на орбиту Земли, уйдет около четырех часов. После этого на орбите будет находиться уже 358 спутников сети.

Напомним, что данный запуск стал шестым полностью коммерческим с космодрома Восточный для проекта OneWeb. Спутники сначала были доставлены на территорию аэродрома Игнатьево, расположенного в Благовещенске. Транзит осуществлялся при помощи самолета Ан-124-100.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Работы на "Восточном" ведутся в соответствии с заключенным соглашением "Главкосмоса" с компаниями Arianespace и Starsem.

Рогозин опубликовал видео с роботом космодрома Восточный.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ