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Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии

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В Firefly Aerospace изучат причины произошедшего.

Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии. Об этом рассказала американская компания-оператор Firefly Aerospace в собственном аккаунте в Twitter. Специалисты рассказали, что запуск производился в 18:59 по местному времени (в 05:59 по московскому времени) на базе Военно-воздушных сил США "Ванденберг". Данный пск для ракеты должен был быть первым. Ракету Alpha  компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников".

Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты.

пресс-служба Firefly Aerospace

По данным мониторингового портала Spaceflight Now, взрыв произошел через 2,5 минуты после начала запуска. В компании пообещали установить причины инцидента и внести изменения после сбора сведений.

В Сети набирает популярность видео взрыва ракеты в Японии.

Фото и видео: NASA
 

Теги: alpha, firefly aerospace, ванденберг, ввс сша, взрыв, запуск ракеты, калифорния
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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