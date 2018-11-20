Районные администрации Петербурга будут следить за уборкой крыш

Устранить нарушения управляющие компании должны будут в течение суток, сообщили в Смольном.

Смольный обязал сотрудников районных администраций следить за тем, как представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК убирают снег с кровель. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Петербурга.

Фиксировать нарушения представители районных администраций будут с помощью фотографий. Устранить нарушения управляющие организации должны за сутки. Отметим, что опасная зона должна быть огорожена.

Если через 24 часа нарушения устранены не будут, то будет составлен второй акт. В этом случае документы передаются в Государственную жилищную инспекцию, а администрация сама организует процесс по очистке кровли от снега и наледи. Потраченные средства будут взыскивать через суд.

В свою очередь, жилищная инспекция должна будет привлечь нарушителей к административной ответственности. Физические лица заплатят штраф от одной до пяти тысяч рублей, юридические — от 100 до 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Смольный закупит более трех тысяч камер видеонаблюдения.