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Районная администрация рассказала об инциденте с ребенком на Московском проспекте

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На месте работают представители управляющей компании.

Районная администрация рассказала об инциденте с ребенком на Московском проспекте. Как сообщили порталу "Петербургский дневник" в администрации Московского района, пострадавший 2-летний ребенок госпитализирован в больницу имени Раухфуса. Сейчас пациент проходит обследования.

Сейчас выясняются причины падения элемента штукатурки, а на месте работают представители управляющей компании и жилищного агентства.

Депутат ЗакСа города Алексей Макаров рассказал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка. Он отметил, что случившееся недопустимо, а подобные инциденты происходят из-за недосмотра управляющей компании. Инцидентом с падением лепнины на ребенка в Петербурге заинтересовался Следком.

Вечером в субботу у дома №167 на Московском проспекте кусок лепнины упал на ребенка, который находился в коляске. Во время обрушения малыш находился в коляске. Двухлетний мальчик госпитализирован с переломом носа, сотрясением и травмами лица, стало известно Piter.tv.

Видео: Piter.tv

Теги: московский район, падение лепнины
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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