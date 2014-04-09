На месте работают представители управляющей компании.

Районная администрация рассказала об инциденте с ребенком на Московском проспекте. Как сообщили порталу "Петербургский дневник" в администрации Московского района, пострадавший 2-летний ребенок госпитализирован в больницу имени Раухфуса. Сейчас пациент проходит обследования.

Сейчас выясняются причины падения элемента штукатурки, а на месте работают представители управляющей компании и жилищного агентства.

Депутат ЗакСа города Алексей Макаров рассказал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка. Он отметил, что случившееся недопустимо, а подобные инциденты происходят из-за недосмотра управляющей компании. Инцидентом с падением лепнины на ребенка в Петербурге заинтересовался Следком.

Вечером в субботу у дома №167 на Московском проспекте кусок лепнины упал на ребенка, который находился в коляске. Во время обрушения малыш находился в коляске. Двухлетний мальчик госпитализирован с переломом носа, сотрясением и травмами лица, стало известно Piter.tv.

Видео: Piter.tv