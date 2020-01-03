Раймонд Паулс обвинил россиян в навязчивости

Композитор отметил, что в Латвии после концерта "совсем другая атмосфера".

Композитор Раймонд Паулс сравнил российскую и латвийскую публику. Он заявил, что россияне слишком навязчивы. Об Паулс сообщил в интервью изданию Apollo.

По словам композитора, в Латвии люди совсем другие, и там после концерта "совсем другая атмосфера". Он вспомнил случай, когда выходил после концерта с Аллой Пугачевой, и видел, что "происходит с этими людьми". Паулс отметил, что "у нас (в Латвии – прим. Ред.) тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво".

При этом композитор заявил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Однако она иногда мешает ему, а в годы дефицита особенно помогала. Раймонд Паулс мог прийти в магазин, а "продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы".

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Видео: YouTube / SvetRimm