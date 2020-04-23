Раиси: присоединение Ирана к ШОС будет способствовать развитию этого объединения

Президент исламской республики рассказал о том, какие преимущества для ШОС принесет Тегеран в качестве участника.

Президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что присоединение Ирана к ШОС будет способствовать развитию этого объединения. Соответствующее заявление иностранный лидер сделал в ходе выступления на заседании стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в Самарканде. По мнению лидера исламской республики, участие Тегерана в интеграционных процессом в текущий момент является ключевым приоритетом во внешней политике страны. Речь также идет о взаимодействии с БРИКС.

Экономический потенциал Ирана может ускорить темпы развития Шанхайской организации сотрудничества. Эбрахим Раиси, глава Ирана

Эбрахим Раиси видит необходимым развитие совместных энергетических и транспортных проектов. По словам президента Ирана, логистическая инфраструктура страны, включающая порты в Персидском и Оманском заливах, а также Каспийском море, может служить для укрепления торговых отношений между участниками ШОС.

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Baku TV | RU