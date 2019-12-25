Радиолюбитель из России поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Специалист выдвинул версии происхождения пойманного сигнала от неизвестного объекта.

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите Земли. Об этом Дмитрий Пашков рассказал на собственном сайте. По словам специалиста, полученные данные могут исходить от китайского экспериментального космического корабля многоразового использования. Также предполагается, что информация могла быть передана спутником.

Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. Спустя семь дней, моя система автоматического поиска сигналов выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета Дмитрий Пашков, радиолюбитель

Специалист обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мегагерц при ширине канала 4000 килогерц. По словам россиянина, данные передаются стабильно, но с небольшими перерывами. Он считает, что секретный объект имеет систему стабилизации, поэтому может представлять из себя спутник.

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