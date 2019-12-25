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Радимов прокомментировал решение Анюкова стать тренером после завершения игровой карьеры
Сегодня, 12:45
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Радимов прокомментировал решение Анюкова стать тренером после завершения игровой карьеры

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Он также назвал экс-защитника сине-бело-голубых "надежным".

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о решении защитника Александра Анюкова завершить карьеру игрока.

Анюкова можно описать одним словом — надежный. Мне сразу вспоминается его гол "Байеру" в первом матче четвертьфинала Кубка УЕФА (сезон 2007/08 - прим.). Что касается его тренерской карьеры — время покажет, будет ли она успешной.

Владислав Радимов, главный тренер "Зенита-2"

Напомним, Александр Анюков играл в "Зените" с 2005 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал четыре Суперкубка и два Кубка страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Анюков выступал за "Крылья Советов" на правах аренды. Он провел 18 матчей, получил пять желтых и одну красную карточку.

Ранее мы писали, что Александр Анюков завершил игровую карьеру. Он планирует вернуться в Петербург и заняться тренерской деятельностью.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр анюков, владислав радимов, фк зенит, фк зенит-2
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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