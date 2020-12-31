Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов назвал "Спартак" змеиным логовом

Он задался вопросом: как долго будут позориться футболисты и тренеры.

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов призвал экс-спартаковцев перестать позориться. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter.

"Сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигивал. Сколько позориться-то можно, что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?" – возмутился Радимов.

Так спортсмен отреагировал на конфликт между бывшим футболистом "Спартака" Сергеем Паршивлюком и экс-тренером московской команды Массимо Каррера. Паршивлюк заявил, что покинул "Спартак" не по собственной воле, а из-за давления ветеранов клуба. В свою очередь Каррера опроверг эти слова, назвав их "собачьей чушью" и "абсолютной ложью".

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Фото: fc-zenit.ru