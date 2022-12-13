Петербуржец поджёг принадлежащую бывшей супруге иномарку

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

Ночью 5 апреля в Василеостровском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. В автомобиле марки Chevrolet выгорел моторный отсек, машину тушили пять спасателей МЧС.

Как стало известно Piter.tv, по подозрению в поджоге задержан бывший муж хозяйки иномарки. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

В конце марта на улице Коллонтай сгорела Lada.

Фото: Piter.tv