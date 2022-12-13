На улице Коллонтай сгорела Lada

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В ночь на субботу, 25 марта, в Невском районе произошел пожар. На улице Коллонтай около дома № 3 сгорел автомобиль "ВАЗ 2106". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация поступила на пульт диспетчера в 01:30. В машине сгорели все сгораемые части.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 1:40 пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге 25 марта.

Фото: Piter.tv