В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге 25 марта

Выходить на лед опасно, потому что при сильном ветре поднимается уровень воды в водоемах.

В Петербурге сегодня, 24 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с. В такую погоду возможно разрушение ледового покрова. Выходить на лед опасно, потому что при сильном ветре поднимается уровень воды в водоемах. Кроме того, в городе несколько недель наблюдается "плюсовая температура".

Небо над городом затянет облаками. Пройдет дождь.

Ранее на Piter.tv: в акватории Финского залива близ яхт-клуба "Балтиец" спасатели вернули на берег собаку, которая оказалась на оторванной льдине.

Фото: Piter.tv