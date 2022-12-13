В Петербурге 25 марта обещают мокрый снег и дожди

По словам синоптика Леуса, на погоду будет влиять холодная часть циклона с центром над Карелией.

В субботу, 2 марта, в Петербурге ожидается пасмурная погода. Город окажется в холодном тылу циклона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо над городом затянет облаками. Пройдет дождь, а вечером возможен мокрый снег.

В Северной столице подует сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с. Потеплеет до +8...+9 градусов.

В воскресенье тоже будет сыро и облачно. Город накроют дожди с мокрым снегом, а воздух прогреется только до +6 градусов. В Петербурге начнется похолодание.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 25 марта будет ветреная погода.

Фото: Pxhere