Радченко о жеребьевке Лиги чемпионов: "Будет здорово посмотреть на игру "Зенита" против сильных соперников"

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.TV оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Сине-бело-голубые попали в группу H. Команда Сергея Семака поборется за выход в плей-офф турнира с "Челси" (Англия), "Ювентусом" (Италия) и "Мальме" (Швеция).

Легких соперников в Лиге чемпионов не бывает. Есть много примеров. Тот же "Лейпциг", который никто не ожидал увидеть в полуфинале год назад. Или "Аякс", который оставил позади себя многие топ-клубы в 2019-м. Да, у "Зенита", если смотреть по команда, эта группа выглядит сильнее, чем в предыдущие разы. Но ведь будет здорово посмотреть на игру команды против сильных соперников. Уверен, что "Зениту" по силам бороться за выход в плей-офф.

Дмитрий Радченко, экс-нападающий "Зенита"