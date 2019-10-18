Работу летних лагерей Петербурга определят в мае

Глава петербургского комитета по образованию Жанна Воробьёва рассказала, как будет обстоять дело с летними лагерями города. На онлайн-конференции 30 апреля чиновница заявила, что решение о работе лагерей примут в мае, поскольку на это значительно повлияет эпидемобстановка.
Кроме того, открытие детских мест для оздоровительного отдыха зависит от решения городского и областного Роспотребнадзора. Пока никакой другой информацией о лагерях в комитете не обладают.
Также мы сообщали, что в Петербурге летние каникулы могут начаться 1 мая.
Фото: рixabay
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