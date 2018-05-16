Работников культуры Выборга поздравили с профессиональным праздником

На торжественном мероприятии присутствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов.

В понедельник, 29 марта, в Выборге прошло праздничное мероприятие "Сердца поют!", посвященное Дню работника культуры. Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов поздравили ветеранов отрасли, руководителей и специалистов районных Домов и Дворцов культуры, библиотек, музеев, артистов, музыкантов, художников и других работников культуры.

По словам Никулина, Выборг можно по праву считать культурной столицей региона: в городе и районе проводят большое количество мероприятий, а в сфере работают около тысячи специалистов.

Лучших работников культуры отметили почетными грамотами и благодарностями от главы муниципального образования и главы районной администрации за добросовестный труд, преданность любимому делу, значительный вклад в развитие культуры Выборгского района. Поздравили профессионалов также творческие коллективы и преподаватели школ искусств.

Ранее мы писали, что в школах Выборга состоялся день открытых дверей.

Видео: МГ "Наш Город"