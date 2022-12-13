Глава Петербурга поздравил петербуржцев с Днем работника культуры

По словам градоначальника, благодаря сотрудникам музеев, библиотек и других учреждений молодежь интересуется историей, литературой и искусством.

Сегодня, 25 марта, отмечают День работника культуры. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с праздником.

Губернатор поблагодарил работников сферы за то, что они бережно хранят культурное достояние Северной столицы и делают все возможное, чтобы жители могли просвещаться. Он отметил, что благодаря сотрудникам музеев, библиотек и других учреждений молодежь хочет узнавать новое. В городе вырастают новые поколения, которые демонстрируют хорошее воспитание и широкий кругозор.

Александр Беглов признался, что сам очень любит театр и старается попасть на любимую постановку, когда есть возможность. В свободное время он читает внукам книги.

Ранее на Piter.tv: Санкт-Петербургский горный университет занял третье место в рейтинге вузов QS.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж