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В Ленобласти работника локомотивного депо осудят после гибели машиниста
Сегодня, 16:24
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nastya960

В Ленобласти работника локомотивного депо осудят после гибели машиниста

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Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лодейнопольский городской суд.

В Ленобласти предстанет перед судом работник сервисного локомотивного депо, обвиняемый в недоброкачественном ремонте, который повлёк по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По версии следствия, мастер не проверил качество работ по техническому обслуживанию электровоза, которые выполняли сотрудники сервисного локомотивного депо Петербург – Сортировочный – Витебский ООО "ЛокоТех-Сервис" и выпустили его на линию. Машинист 22 мая 2019 года на перегоне "Янега – Яндеба" машинист получил травмы в связи с неисправностью контрольно-измерительного прибора. После этого он скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лодейнопольский городской суд. Максимальный срок лишения свободы – 5 лет.

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Фото: Piter.tv

Теги: локомотивное депо, машинист
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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