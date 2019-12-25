В парке Монрепо завершилась масштабная реставрация

На территории впервые восстановили все исторические усадьбы.

В парке Монрепо завершились масштабные реставрационные работы, связанные с восстановлением исторических усадеб. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Специалистам удалось воссоздать в парке атмосфер второй половины XVIII века с аккуратными дорожками, "кукольными" мостиками и нестандартными пейзажами.

Кроме того, гости Монрепо смогут полюбоваться широкими перспективами, а также насладиться видами усадебного дома с орнаментами и мифологическими существами, и соседнего с ним Библиотечного флигеля.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге создадут секцию по авиамоделированию для детей и отделения по обучению управлению БПЛА для взрослых.

Фото: Правительство Ленобласти