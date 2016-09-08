В Выборге создадут секцию по авиамоделированию для детей и отделения по обучению управлению БПЛА для взрослых

Для станции юных техников планируется выделить помещение в зданиях бывшего военного городка в исторической части Выборга.

Александр Дрозденко поддержал создание в Выборге станции юных техников для детей и отделения по обучению управлению беспилотниками для взрослых. Об этом сообщила региональная администрация.

Для станции юных техников планируется выделить помещение в зданиях бывшего военного городка в исторической части Выборга. Средства на проектирование и реконструкцию помещений выделит областной бюджет.

Кроме детских секций необходимо предусмотреть обучение в вечернее время для взрослых – эти навыки они могут использовать в охране леса, наблюдении за несанкционированными свалками, поиске потерявшихся. Александр Дрозденко, губернатор

Секции авиамоделизма во Дворце творчества в Выборге работают с 2001 года. Сегодня здесь открыты четыре группы, в которых обучаются 62 ребенка от 7 до 18 лет. Воспитанники узнают об оборудовании и материалах, применяемых в авиастроении, инженерных и технологических основах авиамоделизма и авиастроения.

Фото: администрация Ленобласти