В Выборге создадут секцию по авиамоделированию для детей и отделения по обучению управлению БПЛА для взрослых

Александр Дрозденко поддержал создание в Выборге станции юных техников для детей и отделения по обучению управлению беспилотниками для взрослых. Об этом сообщила региональная администрация.
Для станции юных техников планируется выделить помещение в зданиях бывшего военного городка в исторической части Выборга. Средства на проектирование и реконструкцию помещений выделит областной бюджет.
Кроме детских секций необходимо предусмотреть обучение в вечернее время для взрослых – эти навыки они могут использовать в охране леса, наблюдении за несанкционированными свалками, поиске потерявшихся.
Александр Дрозденко, губернатор
Секции авиамоделизма во Дворце творчества в Выборге работают с 2001 года. Сегодня здесь открыты четыре группы, в которых обучаются 62 ребенка от 7 до 18 лет. Воспитанники узнают об оборудовании и материалах, применяемых в авиастроении, инженерных и технологических основах авиамоделизма и авиастроения.
Фото: администрация Ленобласти
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