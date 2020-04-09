Опрос: почему петербуржцы выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции

Piter TV спросил петербуржцев, как они относятся к вынужденным мерам самоизоляции и почему все-таки выходят на улицу.

Piter TV вышел на улицы Петербурга и узнал, почему горожане, несмотря на рекомендованные меры самоизоляции, выходят на улицу. Самыми распространенными причинами стали работа и неотложные дела. Многие опрошенные сообщили корреспонденту, что вышли на улицу впервые за неделю.

Также горожане поделились своими наблюдениями касательно ситуации в городе во вторую неделю "путинских" каникул. Многие заметили, что количество людей на улицах увеличилось. Также было отмечено, что далеко не все петербуржцы в общественных местах держат безопасную дистанцию в 1, 5 метра и носят защитные маски.

Мнение о пользе вынужденных мер самоизоляции разделилось. Кто-то считает правильным как можно реже выходить на улицу, а кто-то наоборот сетует, что людям стало труднее добывать себе деньги на жизнь.

Ранее Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Видео: Piter.TV