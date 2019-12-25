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Детские лагеря продолжат работать с 75% загрузкой в период зимних каникул
Сегодня, 15:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Детские лагеря продолжат работать с 75% загрузкой в период зимних каникул

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Ограничения продлеваются в связи с требованиями Роспотребнадзора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничения для организаций отдыха детей и молодежи, которые осуществляют туристско-краеведческие и спортивные мероприятия. Загрузка лагерей может составлять не более 75%, согласно требованиям Роспотребнадзора. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Организации, в которых отдыхают дети из Петербурга, обязаны соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Дети-инвалиды и сопровождающие смогут отдохнуть в санаторно-курортных организациях, а также организациях отдыха и оздоровления. 

Льготные категории граждан смогут отдыхать не только в Петербурге и области, но и на всей территории России. Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вводятся новые виды отдыха. 

Ранее Piter.TV писал о том, что для детей из Петербурга выделили более 5 тысяч путевок в зимние лагеря Ленобласти. 

ВКонтакте / "ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ" 

Теги: детский лагерь, отдых детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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