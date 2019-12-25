Заведения общественного питания будут работать с 10:00 до 22:00.

Работа аквапарков и развлекательных объектов приостановлена в Ростовской области на период новогодних праздников. С заявлением выступил губернатор региона Василий Голубев.

Также запрещены массовые мероприятия с участием зрителей. Ограничения коснутся и развлекательных заведений в торговых центрах — кроме кинотеатров. Работа фудкортов или кафе в ТЦ также будет приостановлена, если эти предприятия не имеют отдельного входа.

В период с 28 декабря по 14 января в Ростовской области приостановлена работа аквапарков. цитата из постановления губернатора

Отмечается, что в этот же период будет запрещена работа различных дополнительных образовательных учреждений. Разрешены только дистанционные занятия.

Заведения общественного питания будут работать с 10:00 до 22:00.

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