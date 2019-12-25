Рабочий завода в Петербурге потерял много крови, порезав руку о станок

У мужчины серьезно пострадали сухожилия.

В четверг, 24 сентября в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили окровавленного мужчину. По словам пострадавшего, он порезал руку о станок. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался 54-летний рабочий завода "Знамя труда" на Глухоозерском шоссе. По неустановленной причине его рука попала под режущую деталь. В результате мужчина получил серьезную травму середины предплечья. У него пострадали сухожилия.

Пациент потерял много крови. Медики смогли остановить обильно текущую кровь и спасти жизнь петербуржцу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV