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На автобусной остановке под Кингисеппом нашли фрагмент человеческой ноги
Сегодня, 10:32
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Alena_Zinovieva

На автобусной остановке под Кингисеппом нашли фрагмент человеческой ноги

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Кожи и мышц на ней не было – только кости.

Вечером 24 сентября в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась жительница деревни Маттия, работающая продавцом, и рассказала о страшной находке. По словам заявительницы, на автобусной остановке она наткнулась на останки человеческой ноги. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что кожи и мышц на ноге не было – только кости. Как оказались человеческие останки на этом месте, пока не известно. Находку направили в морг. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com

Теги: нога, останки человека, полиция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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