На автобусной остановке под Кингисеппом нашли фрагмент человеческой ноги

Вечером 24 сентября в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась жительница деревни Маттия, работающая продавцом, и рассказала о страшной находке. По словам заявительницы, на автобусной остановке она наткнулась на останки человеческой ноги. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что кожи и мышц на ноге не было – только кости. Как оказались человеческие останки на этом месте, пока не известно. Находку направили в морг. По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: pixabay.com
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