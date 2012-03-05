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Рабочий утонул в котловане на стройплощадке в Светогорске
Сегодня, 16:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий утонул в котловане на стройплощадке в Светогорске

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По предварительной версии, рабочий упал, захлебнулся и утонул в котловане.

Тело 43-летнего уроженца Чувашии обнаружили 29 мая в котловане на строительной площадке в Светогорске Выборгского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина находился на стройке по командировочному направлению. Накануне своей смерти он выпивал, а на следующий день занимался уборкой строительного мусора. В какой-то момент он пропал из поля зрения коллег, они пошли его искать. В техническом котловане они нашли тело пропавшего мужчины.

По предварительной версии, рабочий упал, захлебнулся и утонул в котловане. Тело было извлечено и направлено в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: Piter.tv

Теги: светогорск, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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