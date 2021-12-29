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Рабочий сорвался с опоры строящегося моста в Новосибирске
Сегодня, 11:30
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Рабочий сорвался с опоры строящегося моста в Новосибирске

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Мужчина упас с высоты 60 метров.

В Новосибирске в ходе строительных работ по возведению моста погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел около полудня 1 февраля. По данным ведомства, рабочий сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города.

По информации местных СМИ, погибшему было 40 лет.

На месте ЧП работает следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее в Ингушетии напали на ответившего на ультиматум Кадырова общественника.

Фото: СУ СУКР по Новосибирской области

Теги: гибель на стройплощадке, мост, новосибирск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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