Рабочий сорвался с опоры строящегося моста в Новосибирске

Мужчина упас с высоты 60 метров.

В Новосибирске в ходе строительных работ по возведению моста погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел около полудня 1 февраля. По данным ведомства, рабочий сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города.

По информации местных СМИ, погибшему было 40 лет.

На месте ЧП работает следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: СУ СУКР по Новосибирской области