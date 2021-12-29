Рабочий сорвался с опоры строящегося моста в Новосибирске

В Новосибирске в ходе строительных работ по возведению моста погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Инцидент произошел около полудня 1 февраля. По данным ведомства, рабочий сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города.
По информации местных СМИ, погибшему было 40 лет.
На месте ЧП работает следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Фото: СУ СУКР по Новосибирской области
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