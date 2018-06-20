Скончался рабочий, который попал под экскаватор на набережной Карповки

ЧП произошло во время сноса заброшенной гостиницы "Северная Корона".

Рабочий, который попал под экскаватор во время сноса заброшенной гостиницы "Северная Корона", погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 25 апреля на набережной реки Карповки, 31. Во время сноса заброшенной гостиницы экскаватор завалился на бок и придавил 36-летнего рабочего. Машинист экскаватора смог самостоятельно покинуть кабину. Пострадавшего откапывали из-под завалов 16 спасателей и пять единиц техники. Спасти мужчину не удалось.

Видео: Piter.TV