Водитель компании по дорожному ремонту помещён в реанимацию после возгорания баллона

Мужчина бросил окурок в сторону пустых баллонов на отгрузочной площадке. Это привело к воспламенению газа.

Утром четверга, 22 июня, бригадой скорой помощи от дома по Екатерининскому проспекту с термическими ожогами пламенем 2,3 степени лица, шеи, кистей рук, предплечий, правой голени, правого бедра, левой ноги 50%, в тяжёлом состоянии был госпитализирован 59-летний водитель. Мужчина помещён в ожоговую реанимацию. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мужчина работает в компании, которая занимается строительством и ремонтом дорог. Примерно в 8:00 на отгрузочной площадке он поменял газовый баллон с асфальтоукладчика на новый, после чего старый баллон был поставлен рядом с другими пустыми баллонами. Там же находится место для курения. Около 08:30 водитель, выкурив сигарету, бросил окурок в сторону баллонов, в результате чего произошло воспламенение газа. Огонь перекинулся на пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что воспитанник детского сада попал в реанимацию после ДТП в Тихвине.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)