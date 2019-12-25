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Рабочий пострадал на лесопильном производстве в Выборгском районе
Сегодня, 15:16
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Рабочий пострадал на лесопильном производстве в Выборгском районе

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Сотруднику отдавило ногу.

В среду, 19 августа, на лесопильном производстве "Фиро О" Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП. Пострадал один из рабочих предприятия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что погрузчик наехал на ногу сотруднику. В МЧС обратился начальник производства.

Сейчас пострадавший госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Ранее мы рассказали о том, что водитель мотоцикла погиб в жестком ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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