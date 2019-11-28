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Рабочие заменили дырявые трубы, разливавшие кипяток на Камышовой улице
Сегодня, 16:28
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IRINA_CHALKINA

Рабочие заменили дырявые трубы, разливавшие кипяток на Камышовой улице

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Информации о пострадавших в случившемся нет.

В воскресенье, 13 сентября, в Приморском районе ликвидировали ликвидировали аварию на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Авария произошла в минувшую субботу, 12 сентября, на Камышовой улице, 34 около корпуса 2. Двор залило кипятком. Работникам пришлось заменить восемь метров трубы. В итоге сегодня в дома вновь вернулась горячая вода. 

Горожан просят в случае обнаружения вытекания воды соблюдать правила безопасности. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга ветер снёс крышу здания.

Фото:"Соседи СПЧ. Приморский район"/вк

Теги: гуп тэк спб, прорыв трубы приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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