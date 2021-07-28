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Рабочие с помощью автоподъемника сняли кота с путепровода КАД

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На внешнюю сторону виадука неизвестным образом попал кот.

Вечером 27 июля в Невском районе с помощью автоподъемника спасали кота. Инцидент произошел в районе развязки КАД с Рабфаковской улицей. На внешнюю сторону виадука неизвестным образом попал кот.

Для спасательной операции пришлось пригнать к мосту автоподъемник. Животное сняли, накрыли курткой и спустили на землю.

Многие поблагодарили спасателей за проделанную работу.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, кот
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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