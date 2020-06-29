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Десятки рабочих подрались с охраной на стройке в Петербурге

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Один из участников потасовки получил серьезные травмы.

Вечером 28 июня в Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка между рабочими и охраной. Как стало известно Piter.TV, конфликт разгорелся на территории стройки ЖК "Огни залива" на проспекте Героев, 23. Мобильный корреспондент прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, рабочие хотели покинуть территорию стройки, однако охрана их не выпускала. В результате инцидента один из участников драки получил серьезные травмы и сидел на земле, обхватив колени руками.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. В итоге конфликт разрешился, и рабочие смогли покинуть стройку и вернуться в бытовку.

Ранее мы писали, что на Московском неадекватный мужчина кидался под колеса и что-то кричал.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: массовая драка, рабочие, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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