На Маршала Казакова четверо рабочих избили и ограбили прораба

А после закрыли на пятом этаже строящегося здания.

На улице Маршала Казакова, где строится новый ЖК, рабочие избили и ограбили своего прораба. Об этом сообщили городские СМИ.

По данным источника в правоохранительных органах, 19 июня около 11 часов был найден запертым на пятом этаже строящегося 16-этажного дома 58 по улице Маршала Казакова 56-летний мужчина. Он оказался прорабом и рассказал, что ранее четверо киргизских рабочих избили его, забрали деньги (15 000 рублей), телефон и закрыли его.

В двух подозреваемых потерпевший узнал своих рабочих, родных братьев, двух других он видел впервые. Потерпевшему оказали помощь в Городской больнице №26. У него сломан нос, имеются ушибы рук и ног.

Также вечером 19 июня неизвестные избили и ограбили петербуржца на улице Турку.

Фото: Piter.TV