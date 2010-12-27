Неизвестные избили и ограбили петербуржца на улице Турку

Грабители отобрали у потерпевшего 130 тысяч рублей и дорогой автомобиль.

Вечером 19 июня в полицию Фрунзенского района обратился 38-летний мужчина и заявил, что его избили и ограбили шесть незнакомцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло утром этого же дня возле дома №29/1 на улице Турку. Грабители, применив физическую силу, усадили потерпевшего в свой автомобиль. Там они избили мужчину и отобрали у него 130 тысяч рублей, ключи и документы на "БМВ 550I XDRIVE". После чего злоумышленники вытолкнули свою жертву из салона транспортного средства и совершили хищение выше упомянутой иномарки стоимостью 1,5 млн рублей.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грабителей и автомобиль разыскивает полиция.

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Фото: Piter.TV