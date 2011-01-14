Рабочему в Зеленограде оторвало руку на стройке

На месте происшествия обрушился груз строительного крана весом 3,5 т.

На стройке в Зеленограде произошло ЧП, в результате которого пострадали двое рабочих: одному из них оторвало правую руку. Об этом сообщил телеканал "360".

По данным источника издания в экстренных службах, на месте происшествия обрушился груз строительного крана весом 3,5 т. Он обрушился в котлован в рабочими.

Пострадавший, которому оторвало руку, получил травматический шок и скальпированную рану головы. У второго рабочего диагностировали скальпированную рану головы и перелом лицевой кости. Оба мужчины были госпитализированы.

Добавим, что обрушение произошло во время работ в доме в доме № 14, ст. 13 по улице Конструктора Лукина.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рабочий упал с крыши шестиэтажного дома на Литейном проспекте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)