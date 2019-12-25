Рабочий упал с крыши шестиэтажного дома на Литейном проспекте

Вечером четверга, 22 июня, в экстренные службы потупило сообщение о том, что на Литейном проспекте с крыши шестиэтажного дома упал рабочий. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, 30-летний мужчина погиб при проведении кровельных работ в результате падения с крыши.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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