Рабочий упал с крыши шестиэтажного дома на Литейном проспекте

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Вечером четверга, 22 июня, в экстренные службы потупило сообщение о том, что на Литейном проспекте с крыши шестиэтажного дома упал рабочий. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 30-летний мужчина погиб при проведении кровельных работ в результате падения с крыши.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)