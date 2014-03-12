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На набережной Обводного канала на рабочего обрушилась кирпичная стена
Сегодня, 19:19
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На набережной Обводного канала на рабочего обрушилась кирпичная стена

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Со множественными переломами его направили в Мариинскую больницу.  

На набережной Обводного канала на рабочего обрушилась кирпичная стена. Об этом 18 ноября пишут "Невские Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Инцидент произошел вечером у дома №118 по набережной Обводного канала. Известно, что в результате обрушения кирпичи находились на площади 20 квадратных метров. 

На место тут же прибыли спасатели, которые быстро достали мужчину из-под завалов. Со множественными переломами его направили в Мариинскую больницу.  

Ранее жительница Купчино засняла падающую высоковольтную опору.

Фото: Piter.TV

Теги: кирпичная стена, набережная обводного канала, обрушение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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