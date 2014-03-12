Со множественными переломами его направили в Мариинскую больницу.

На набережной Обводного канала на рабочего обрушилась кирпичная стена. Об этом 18 ноября пишут "Невские Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером у дома №118 по набережной Обводного канала. Известно, что в результате обрушения кирпичи находились на площади 20 квадратных метров.

На место тут же прибыли спасатели, которые быстро достали мужчину из-под завалов. Со множественными переломами его направили в Мариинскую больницу.

Ранее жительница Купчино засняла падающую высоковольтную опору.

Фото: Piter.TV