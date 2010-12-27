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Понедельник в Петербурге будет солнечным
Сегодня, 10:29
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Alena_Zinovieva
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Понедельник в Петербурге будет солнечным

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Сегодня в Северной столице осадков не предвидится.

В Северной столице рабочая неделя начнется с солнечной погоды. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что в понедельник, 23 апреля, в Петербурге ожидается переменная облачность, осадков при этом не предвидится. Днем воздух прогреется до +6 °С, +8 °С. Ветер переменный в пределах 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Однако по данным сервиса "Яндекс.Погода", понедельник станет единственным солнечным днем на этой неделе. С 24 по 29 апреля в Петербург вернутся дожди. Но холоднее не станет: температура воздуха будет держаться на отметке +10 °С.

Ранее мы сообщали, что рабочая неделя в Петербурге началась с 7-бальных пробок.

Фото: pixabay.com

Теги: климат , погода , погода в спб , понедельник в спб будет солнечным
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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