Рабочая группа предложила определить в Конституции статус Госсовета

Данные предложения были выдвинуты в письме на имя Владимира Путина.

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса. Об этом сообщило РИА Новости.

Данные предложения были выдвинуты в письме на имя Владимира Путина. Участники группы также считают, что Госсовет должен быть эффективно встроен в государственный механизм.

Помимо этого, предлагается расширить компетенцию КС. Для этого нужно внести некоторые изменения в 125-ю статью.

Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.