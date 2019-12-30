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nastya960
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Рабочая группа предложила определить в Конституции статус Госсовета

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Данные предложения были выдвинуты в письме на имя Владимира Путина.

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса. Об этом сообщило РИА Новости.

Данные предложения были выдвинуты в письме на имя Владимира Путина. Участники группы также считают, что Госсовет должен быть эффективно встроен в государственный механизм.

Помимо этого, предлагается расширить компетенцию КС. Для этого нужно внести некоторые изменения в 125-ю статью.

Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.

Теги: конституция
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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