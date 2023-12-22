Мужчина приставал к 15-летней в ТЦ "Галерея"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в пятницу, 2 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от сотрудников охраны ТЦ "Галерея" о задержании гражданина, который приставал к женщинам. Как стало известно Piter.TV, задержанный непристойно вёл себя с несовершеннолетней.

В ходе выезда по указанному адресу задержан 36-летний мужчина. Установлено, что в 22:30 он совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки.

В отношении извращенца составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила свекра в совершении развратных действий в отношении внуков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)