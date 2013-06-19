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Между Петербургом и Оренбургом в декабре запустят прямой поезд
Сегодня, 7:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Оренбургом в декабре запустят прямой поезд

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Состав будет одноэтажным с тремя типами вагонов.

С 13 декабря между Петербургом и Оренбургом начнет курсировать прямой поезд. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд № 105/106 будет одноэтажным с тремя типами вагонов: СВ, купейными и плацкартными. Каждый из них оборудуют кондиционером, розетками, местами для багажа и биотуалетами. Кроме того, составы адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы писали, что к Рождеству между Петербургом и Хельсинки могут запустить поезд "Аллегро".

Фото: pexels.com

Теги: оренбург, ржд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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