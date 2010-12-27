РЖД запустит несколько дополнительных "Сапсанов" между Петербургом и Москвой 27 декабря

Скорые поезда перевезут больше пассажиров в связи с высоким спросом на маршрут.

Через 2,5 недели, 27 декабря, между Петербургом и Москвой отправятся в путь дополнительные "Сапсаны". Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" 11 декабря. Ввод нескольких лишних поездов связали с высоким спросом пассажиров на данный маршрут.

По обновленному расписанию на 27 декабря из Петербурга "Сапсаны" поедут в 11.00 и в 11.10. В Москву поезда прибудут в 14.46 и в 14.56 соответственно. Из российской столицы поезда отправятся в 11.30 и в 11.40, а в Северную столицу вернутся в 15.16 и 15.26 соответственно. По пути "Сапсаны" сделают остановки в Бологом, Твери, Чудово, Угловке.

Билеты на дополнительные маршруты уже можно купить в кассах вокзалов и онлайн.

Ранее мы подробно рассказывали, какие изменения в работу перевозок с 8 декабря внесла РЖД.

Фото: Piter.TV