РЖД запустила туристические билеты до Пушкина и Павловска

Петербуржцам доступен новый абонементный билет "Туристический".

В среду, 26 августа, стало известно, что теперь петербуржцы могут поехать в Царское Село и Павловск по абонементному билету "Туристический".

Поездка с Витебского вокзала в Пушкин составит 80 рублей, а в Павловск на 10 рублей дороже. Тариф позволяет сэкономить 18% от суммы покупки стандартных билетов. Примечательно, что билет может приобрести группа от 5 человек либо в день поездки, либо за десять дней. Такие билеты будут действительны для проезда на пригородных поездах всех категорий, в том числе категории "Комфорт" в течение календарных суток.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Ленобластью могут запустить новые "Ласточки".

Фото: Piter.TV