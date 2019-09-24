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nastya960
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В РЖД начали присылать СМС об изменениях в расписании поездов

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Оставить свой номер телефона можно при покупке билетов в кассе РЖД, на сайте в приложении "РЖД Пассажирам".

"Российские железные дороги" бесплатно будут оповещать пассажиров по СМС об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования. Об этом сообщили на сайте компании.

Оставить свой номер телефона можно при покупке билетов в кассе РЖД, на сайте в приложении "РЖД Пассажирам". На этот номер телефона будут приходить уведомления о задержках или изменениях в расписании.

Для того, чтобы добавить номер телефона в приложении, нужно перейти в пункт меню "Мои пассажиры" и выбрать опцию "Контакт". Персональные данные не будут использоваться для рекламных рассылок.

С 1 октября в Петербурге изменится расписание пригородных электричек.

Видео: YouTube/ Life in Siberia,Наука 2.0

Теги: расписание, ржд, смс
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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