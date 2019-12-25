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РПЛ назвала возможные сроки возобновления ЧР по футболу
Сегодня, 21:29
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fvbykov

РПЛ назвала возможные сроки возобновления ЧР по футболу

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Информация о возможном возобновлении сезона появилась на официальном сайте лиги.

Из-за пандемии коронавируса было приостановлено множество спортивных соревнований, в том числе и отечественный футбольный чемпионат.

Как сообщили в РПЛ 19 апреля, сезон в лиге возобновится, когда органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. В лиге моделируют различные варианты проведения первенства, сейчас планируется вариант с возобновлением чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля 2020 года.

Отметим, накануне также стало известно о планируемом возвращении футбольной Лиги чемпионов

Ранее мы сообщали о том, что итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранским футболистом уже несколько месяцев. Представители "Наполи" в последнее время контактируют с окружением Азмуна.

Фото: Piter.tv

Теги: россия, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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